Mercedes-Benz mostra gli interni del nuovo EQE SUV: debutto a ottobre

La Mercedes-Benz EQE è una delle auto elettriche più interessanti del momento, così come una delle più costose, lo sappiamo bene perché abbiamo guidato per due settimane una Mercedes-Benz EQE 350+. Presto però la berlina avrà anche un SUV: le prime immagini della Mercedes-Benz EQE SUV vista dall'interno.

Non è la prima volta che vediamo immagini in anteprima del nuovo EQE SUV. Nel mese di ottobre 2021 erano arrivate le prime foto spia della vettura, ancora coperta da una livrea camouflage. Poi un lungo periodo di silenzio, fino ad oggi almeno, quando la stessa Mercedes-Benz ha rilasciato le immagini ufficiali sul suo Media Center globale.

Ciò che traspare dalle immagini è uno degli abitacoli più spaziosi della categoria. Mercedes-Benz offrirà la sua futuristica MBUX Hyperscreen come optional anche su EQE SUV, in particolare abbiamo un display centrale da 12,8" con tecnologia OLED, un quadro strumenti da 12,3", cinque combinazioni di colori interni e allestimenti "ibridi" capaci di fondere elementi di metallo e di legno, proprio come su EQE. Il debutto di EQE SUV è previsto per il prossimo 16 ottobre.

Proprio come su EQE dobbiamo aspettarci anche in questo caso una versione standard "Benz" e almeno una AMG, con doppio motore, trazione integrale e assetto leggermente più sportivo. Tutti questi dettagli però li scopriremo prossimamente.