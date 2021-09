Mercedes-Benz ha già messo da parte le ibride: tra poco presenterà solo elettriche pure

Da un paio di anni a questa parte Mercedes-Benz ha avviato un fortissimo piano di investimenti che porterà il brand ad abbandonare completamente i motori a combustione interna. Finora però si pensava che l'idea fosse quella di portare avanti di pari passo sia i modelli plug-in hybrid che quelli completamente elettrici.

Adesso però ai piani alti della compagnia tedesca è stato detto che le ibride plug-in non rappresentano una strategia da percorrere per il futuro, per cui dal 2025 in poi le vetture col marchio del tridente a raggiungere il mercato non monteranno in alcun modo il motore termico. Ovviamente stiamo parlando di nuove presentazioni, poiché di scelta plug-in Mercedes-Benz ce ne sarà ancora per parecchio tempo.

Insomma, l'evento IAA Mobility che si sta tenendo in questi giorni a Monaco di Baviera ha rappresentato una vetrina molto interessante sul futuro di Daimler in generale: prima di questo annuncio abbiamo avuto la presentazione della Mercedes-AMG EQS 53 (la prima BEV della divisione sportiva) nonché il reveal nuova Mercedes-Benz EQE, che si basa sull'architettura della EQS per offrire ai clienti soluzioni leggermente differenti.

"Sviluppi ulteriori non rientrano nei piani. Gli investimenti sono stati fatti e, fino ad un certo punto, li utilizzeremo." In questo modo Markus Schafer, uno dei responsabili del reparto ricerca e sviluppo Daimler, ha commentato alcune ore fa in merito alla questione. In pratica sulla tecnologia plug-in sono stati fatti degli investimenti e si provvederà a guadagnarci, ma adesso il focus è tutto sulle vetture completamente elettriche.

In effetti a luglio Mercedes-Benz aveva già detto che dal 2030 la gamma proprietaria non avrebbe più incluso motorizzazioni tradizionali in Europa, Nord America e Giappone, per cui questa nuova "rivelazione" non sorprende più di tanto.