La nuova Mercedes-Benz GLA fotografata per la prima volta con livrea camouflage

Ecco le primissime immagini della nuova versione del Mercedes GLA. A primo impatto sembra essere un modello esclusivamente elettrico, questo perchè le versioni con motori a combustione dovrebbero avere un aspetto simile. Il marchio tedesco utilizzerà la nuova piattaforma MMA per tutte le prossime varianti del GLA.

Nonostante i pannelli della carrozzeria di produzione sembrino essere al loro posto, è evidente che i fari e le luci posteriori non sono ancora quelli finali. Le maniglie delle porte a scomparsa rimangono sporgenti dalla carrozzeria anche durante la guida. La prossima generazione della GLA/EQA farà parte della futura classe "Entry Luxury" insieme alla CLA e ad altri modelli compatti che continueranno a sopravvivere nella prossima generazione, poiché il portfolio di auto compatte si ridurrà.

Il debutto sul mercato della nuova generazione del CLA è previsto per il 2024, dopo una presentazione ufficiale il prossimo mese all'IAA di Monaco, dove Mercedes presenterà anche una nuova berlina entry level. Si prevede che i progressi e le innovazioni derivanti dalla Vision EQXX si rifletteranno in questi futuri modelli, che saranno basati su una piattaforma prevalentemente progettata per veicoli elettrici, a differenza dell'attuale EQA, che condivide la piattaforma con veicoli a motore a combustione.

Nell'aprile 2022, Christoph Starzynski, Vicepresidente dello sviluppo della trazione elettrica di Mercedes-Benz, ha affermato che "la piattaforma MMA sarà inizialmente incentrata sull'elettrico, ma non esclusivamente elettrica, e il compromesso sarà fatto a partire dal lato dei motori a combustione, non da quello dell'elettrico". Questo potrebbe generare dubbi, considerando che si contrappone allo slogan tradizionale dell'azienda, "Il meglio o niente".

Le auto basate su piattaforma MMA impiegheranno un nuovo sistema di infotainment denominato "MB.OS", sviluppato internamente per ridurre i costi e ottenere un maggiore controllo sul prodotto finale da parte di Mercedes, la quale ha fatto anche intendere che non è loro intenzione abbassare i prezzi dei veicoli come sta facendo Tesla. A partire dal 2024 Mercedes inizierà anche a ridimensionare l'uso del marchio "EQ", quindi è possibile che l'EQA possa avere un nome diverso.