Mercedes-Benz e Geely rilanciano la Smart: sarà solo elettrica

Il futuro del brand Smart è stato alquanto incerto nel corso del 2019. La partnership fra Mercedes-Benz e Renault era ormai agli sgoccioli e nessuno sapeva se la piccola "tedesca" avrebbe continuato a vivere oppure no. Oggi abbiamo la conferma: il marchio sarà rilanciato.

Mercedes-Benz ha infatti trovato il giusto partner per rilanciare il brand Smart, la cinese Geely Holding, con la quale proprio oggi ha formalizzato una "global joint venture" da 5,4 miliardi di Yen (circa 44 milioni di euro). Com'è facile aspettarsi, la "nuova" Smart sarà soltanto elettrica, addio definitivamente alle versioni a benzina, cosa del resto decisa anche sotto la scorsa gestione.

Ola Källenius, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz, ha detto a proposito: "Siamo pronti a partire con una nuova joint venture insieme al nostro partner Geely, operazione per cui abbiamo lavorato nei mesi passati. Questo accordo porterà una nuova generazione di veicoli a zero emissioni in Cina e su altri mercati internazionali".

La parola "Cina" è molto importante, perché tutti i nuovi veicoli saranno costruiti nel Paese asiatico e poi importati nei vari mercati, Europa compresa. L'idea è dunque di vendere il classico design Mercedes-Benz con ingegneria a firma Geely, per dominare in campo urbano. Chi è pronto a scommettere sulla nuova Smart?