Questa Mercedes-Benz G-Wagen ve la potete far portare ovunque vogliate da un elicottero

Se non amate la tecnologia moderna fatta di CarPlay, elettrificazione e display ovunque, potrebbe certamente piacervi la Mercedes-Benz G-Wagen della quale vi parliamo quest'oggi.

Degli esperti nella New Jersey's Expedition Motor Company l'hanno restaurata di recente poiché la sua costruzione risale al 1991. In origine fu sviluppata anche come omaggio ai veicoli militari da ricognizione e di fatto, grazie a dei ganci, dispone della funzione di poter esser sganciata ovunque da un elicottero, e su qualunque tipo di terreno. Al contempo a donarle integrità strutturale ci pensano dei rinforzi appositi in acciaio.

La macchina ti spinge a fare quello che vuoi, un invito alla libertà totale realizzato tramite un parabrezza retrattile, uno snorkel kit per attraversare i fiumi, una porta taniche, fari LED più potenti della media e pneumatici adatti a qualsiasi superficie.

Nonostante il suo aspetto totalmente rozzo, questa G-Wagen non è estranea a confort moderni. Il clima è infatti presente, così come le funzionalità dei pulsanti che esteticamente restano intatti, ma sono stati aggiornati nelle funzioni. Implementati anche Bluetooth e USB.

Il veicolo non viene via facilmente però. Per portarvelo a casa dovrete sborsare 92.150 dollari. Una cifra che per molti può essere inaccessibile, ma per l'offerta che porta in dote non lo è neanche tanto. Per portare a termine i lavori su di essa sono state necessarie più di 1.000 ore di lavoro e persino il motore ha subito una grossa opera di raffinamento. Si tratta di un 2,5 litri a cinque cilindri in linea completamente smontato, rifinito, ripulito e ricostruito.

A proposito di restauri ecco a voi una mitica McLaren F1 che rivede la luce grazie a MSO, o anche una BMW 530 del '76 ripristinata da condizioni terribili e riportata allo splendore originale