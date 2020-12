Mercedes-Benz festeggia 400.000 Classe G prodotte, un mito intramontabile

Dopo aver celebrato i 40 anni in commercio nel 2019, la Classe G conquista un'altra incredibile pietra miliare: 400.000 esemplari prodotti. Che il mondo sia innamorato della Classe G è evidente dai numeri.

L'esemplare numero 300.000 è stato prodotto nel luglio 2017: il 25% della produzione totale è avvenuta negli ultimi tre anni e mezzo. Emmerich Schiller, responsabile della divisione Veicoli fuoristrada e CEO di Mercedes-Benz G GmbH ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver prodotto 400.000 unità di questo fuoristrada senza tempo. E per questo, oltre ai nostri collaboratori, voglio ringraziare i nostri clienti, i primi affezionati fan, oltre al nostro partner di produzione a Graz, Magna Steyr. Attualmente, la domanda supera di gran lunga la capacità produttiva disponibile.” Nonostante sia da decenni in commercio l'avanzata della Classe G non si arresterà facilmente, Mercedes ha annunciato l'arrivo in futuro di una versione totalmente elettrica, più vicino il debutto la nuova 4x4², dotata di pneumatici maggiorati, maggiore altezza da terra e assi a portale. Recentemente Mercedes ha offerto ai clienti anche il programma di personalizzazione G Manufaktur, un'iniziativa geniale considerando che il 60% degli acquirenti l'ha sfruttato.



L'esemplare numero 400.000 sarà consegnato a un cliente tedesco che vive nella Renania. Non un cliente qualsiasi ma probabilmente il più grande stimatore della Classe G al mondo: ne possiede circa 20 e il suo motto è “non posso stare senza la G”.



Con l'arrivo del modello 2018 sono spuntati come funghi tuner che rendono la Classe G un vero missile, come ad esempio la G by Posaidon da 940 CV.