La Mercedes-Benz EQXX ha percorso 1.202 km senza ricaricare: è record

È successo ancora: la Mercedes-Benz EQXX elettrica ha collezionato un nuovo record. Ha percorso 1.202 km con una sola carica di energia, andando dalla Germania al Regno Unito.

Della sperimentale EQXX abbiamo già parlato in passato, quando la vettura test di Mercedes-Benz ha viaggiato per oltre 1.000 km con una singola ricarica (la Mercedes-Benz EQXX viaggia per 1.008 km). Ora i tecnici tedeschi sono finalmente arrivati all'obiettivo finale, promesso da Mercedes-Benz: percorrere 1.200 km con un solo pieno di energia. Se la scorsa volta la vettura aveva viaggiato da Stoccarda, in Germania, fino a Cassis, in Francia, ora il viaggio è stato ancora più lungo: da Stoccarda si è arrivati al circuito di Silverstone, nel Regno Unito.

Si tratta di un percorso da 1.202 km reso possibile dall'altissima efficienza della vettura: i già ottimi consumi da 8,7 kWh/100 km sono stati migliorati e portati a 8,3 kWh/100 km. La velocità media del viaggio è stata di 83 km/h, velocità con cui da Stoccarda si arriva a Cassis con ancora 140 km di range disponibile. Ciliegina sulla torta: sembra che l'ultima parte del viaggio sia stata completata proprio sulle curve di Silverstone col pilota di Formula E Nyck de Vries alla guida, che ha completato 11 giri del tracciato - immaginiamo alzando i consumi. Magari senza l'escursione in pista i chilometri percorsi sarebbero stati anche superiori.

Mercedes-Benz continua così a spingere sull'efficienza massima, anche se qualcuno non è d'accordo con questa filosofia. Pensiamo a Elon Musk, che di recente ha detto che non avrebbe nessun problema a creare una Tesla con 960 km di autonomia, il problema è che secondo il CEO non servirebbe a nessuno, con la gente che si porterebbe costantemente dietro una pesante batteria inutile ai fini quotidiani. È un ragionamento che può avere un senso, con 1.200 km di autonomia però le elettriche diventerebbero capaci di sostituire il diesel nelle lunghe percorrenze, un'eventualità a cui pensare visto il ban dei nuovi motori termici dal 2035.