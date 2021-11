La Mercedes-Benz EQXX arriva: sarà la EV più efficiente che il brand abbia mai sviluppato

Nella giornata odierna Mercedes-Benz ha fatto un annuncio molto interessante: il prossimo 3 gennaio 2022, con ogni probabilità in occasione del CES di Las Vegas, presenterà in via ufficiale la sua Vision EQXX concept.

Si tratterà di una avveniristica vettura completamente elettrica che promette avanzamenti tecnici impressionanti. Markus Schafer, COO di Daimler Group Research e Mercedes-Benz Cars, ha aggiornato il suo account LinkedIn stuzzicando il pubblico con affermazioni piuttosto importanti:"Come già saprete, abbiamo lavorato nella traslazione della nostra ambizione strategica nel 'Lead in Electric Drive' nel settore auto da un po' di tempo. Adesso, la Vision EQXX dovrà diventare il più efficiente veicolo elettrico che abbiamo mai sviluppato con un range nel mondo reale superiore ai 1.000 chilometri. Sono estremamente felice di annunciare che verrà presentato presto, il 3 gennaio 2022."



Come avrete notato voi stessi, l'autonomia effettiva dichiarata è incredibile. Ad oggi non esistono auto elettriche in grado di avvicinarsi alla soglia dei 1.000 chilometri per singola carica (la eccellente EQS ha comunque un range pazzesco), e a questo punto ci chiediamo quando riuscirà il team di sviluppo a commercializzare la versione definitiva della Vision EQXX. Tagliare questo traguardo non significherà montare una batteria gigantesca, bensì ottenere un consumo inferiore ai 10 kWh per 100 chilometri. Al momento in testa c'è la Model 3 a trazione posteriore, che si aggira sui 14 kWh per 100 chilometri.



"Stiamo scrutinando ogni elemento costitutivo che possa influire sull'efficienza, e non solo sugli elementi individuali." L'impegno in tal senso è massimo, e da parte nostra non vediamo l'ora di poter assistere ai risultati.



