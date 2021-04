Mercedes-Benz EQT: è in arrivo una piccola monovolume elettrica

Mercedes-Benz ha appena anticipato la presentazione di un nuovo modello a zero emissioni pubblicato una interessante e misteriosa immagine: il veicolo rappresentato in fondo alla pagina è il Concept EQT, e arriverà sul mercato inserendosi nel segmento delle monovolume compatte.

Innanzitutto pare che la dicitura "Concept" sia del tutto innecessaria, poiché in realtà il modello sarebbe nella fase finale di sviluppo e quindi vicinissimo alla sua forma definitiva. La stessa casa tedesca ha ribadito la vicinanza temporale alla fase produttiva, per cui la presentazione ufficiale che si terrà alle ore 11:00 del prossimo 10 maggio 2021 verrà seguita quasi subito dalla produzione in serie.

Ad oggi alcuni prototipi del veicolo erano stati avvistati in fase di test nel nord dell'Europa, e l'immagine teaser condivisa alcune ore fa non aggiunge praticamente nulla alla discussione sul design e sull'estetica. In linea di massima i clienti porteranno a casa un'auto famigliare e capiente caratterizzata da alcune linee che hanno da poco cominciato a contraddistinguere tutti i modelli della famiglia EQ: una griglia ampia e scura, fari sottili e allungati e forme prive di tagli netti.

Purtroppo non sappiamo praticamente nulla sulla potenza del motore (o dei motori) elettrico, sulla capienza del pacco batteria, sulle prestazioni e sul range per singola carica, per cui non vediamo l'ora che nella giornata di lunedì 10 maggio la casa di Stoccarda rilasci ogni dettaglio nel merito, incluso uno sguardo approfondito all'abitacolo, che per auto di questo segmento è piuttosto importante.



A ogni modo, pare che da qualche mese a questa parte il segmento delle monovolume stia tornando velocemente alla ribalta. Dall'inizio del 2021 infatti Hyundai ha mostrato la sua Staria, Volkswagen se n'è uscita col fantastico, elettrico e retro-futuristico I.D. Buzz e infine si è cominciato a discutere sul via ai lavori di un ulteriore minivan elettrico sempre di Volkswagen. E' possibile che la nuova alimentazione sia perfetta per il segmento?