Mercedes-Benz EQS: ecco il primo video dell'incredibile MBUX Hyperscreen

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese sia della lussuosa Mercedes-Benz EQS, la prima ammiraglia elettrica del marchio tedesco, sia del futuristico MBUX Hyperscreen, il quale fa affidamento su un gigantesco display per avvolgere il conducente di informazioni e infotainment.

Dopo le immagini ufficiali condivise pochi giorni fa possiamo finalmente ammirare in video lo spettacolarmente tecnologico abitacolo della vettura a zero emissioni, in quanto una parte ristretta della stampa di settore ha avuto modo di metterci sopra le mani.

Il video in alto è stato caricato su YouTube da Mr. Benz e inizia con una introduzione piena di dettagli. La carrozzeria dell'esemplare testato in strada è ancora pesantemente camuffata, ma è anche vero che le forme dell'auto sono state già più volte mostrate dal brand da alcuni mesi a questa parte. Come avrete già intuito, l'elemento di grande interesse al momento è rappresentato dagli interni.

Dal minuto 2:55 Mr. Benz ci fa salire a bordo della Mercedes-Benz EQS, e la prima cosa che salta all'occhio è proprio la presenza dell'ampia fascia di display sul cruscotto, dove l'unità centrale si occupa della navigazione, quella di sinistra funge da quadro degli strumenti e quella di destra è in standy (può essere usata per chiamate, navigazione, giochi e tanto altro).

Al minuto 5:22 il conducente entra in una galleria, ed è proprio in quel momento che si esalta l'atmosfera che l'abitacolo prova a creare attraverso le luci diffuse, l'attivazione della modalità notturna e l'assenza di rumore proveniente dal vano motore.

Passando alle specifiche tecniche la EQS partirà, almeno inizialmente, dalla versione EQS 450+: siamo sui 333 cavalli di potenza e 568 Nm di coppia con trazione posteriore. Coloro i quali desiderano la trazione integrale e una potenza fuori dal comune possono certamente virare sulla EQS 580 4MATIC+, che utilizza due motori elettrici per erogare 523 cavalli di e 855 Nm.

Riguardo l'autonomia per singola carica si avranno due opzioni: un pacco batterie da 90 kWh oppure un'unità da 107,8 kWh capace di percorrere circa 770 chilometri senza doversi precipitare alla colonnina.

In chiusura vogliamo tornare al sistema MBUX per rimandarvi a un nostro speciale sulla attuale tecnologia Mercedes-Benz: cosa offre ad oggi?