Mercedes-Benz EQS sotto torchio: questa è la sua autonomia effettiva

Bjorn Nyland, noto YouTuber e grande appassionato di auto, non manca mai di condividere i suoi test sull'autonomia delle vetture elettriche tramite la piattaforma di Google. Stavolta è toccato alla Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC, che ha dovuto affrontare la prova in un clima particolarmente rigido.

Sappiamo bene che le basse temperature possono ridurre il range in modo sensibile, e l'attuale tecnologia delle batterie non consente rimedi efficaci. Alla temperatura di 4°C però la BEV con batteria da 106,7 kWh poggiante su pneumatici Nokian R3 da 21 pollici ha restituito un'autonomia per singola carica di 511 chilometri ad una velocità di 90 km/h. Stiamo parlando di una efficienza paria 209 Wh/km. A 120 km/h ovviamente l'efficienza cala e così pure il range, che si è attestato sui 404 chilometri.

Bjorn Nyland esegue le sue valutazioni portando lo stato di carica dal 100 allo 0 percento a display, per cui va ad escludere la riserva che ogni produttore di auto concede al consumatore per evitare che quest'ultimo resti bloccato per strada senza preavviso.

Comunque sia, 511 chilometri a 90 km/h ad una temperatura così bassa rappresentano un risultato molto più che dignitoso (la EQS meno potente ha un range persino superiore). In pratica soltanto la Tesla Model S Long Range Raven ha battuto significativamente l'ammiraglia di Stoccarda, ma c'è da considerare che la EV californiana ha affrontato il test con una temperatura esterna di 16°C e con pneumatici Michelin PS4 da 19 pollici. Probabilmente la EQS ha ampi margini di miglioramento.



Nel frattempo chi segue il brand non vede l'ora di poter assistere alla presentazione di un bolide a dir poco futuristico: il prossimo 3 gennaio Mercedes-Benz presenterà la EQXX, la quale promette specifiche tecniche da far girare la testa.