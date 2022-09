Mercedes-Benz EQS SUV ufficiale in Italia: prezzo di partenza sfiora i 140.000 euro

Mercedes-Benz continua ad accelerare in merito all'elettrificazione assoluta della sua gamma, presentando ufficialmente per l'Italia il nuovo EQS SUV, terzo modello della stella a tre punte ad avere una piattaforma dedicata.

L'abitacolo di questo nuovo SUV premium è raffinato e all'avanguardia, soprattutto con la opzionale MBUX Hyperscreen (scopriamo le novità della Mercedes-Benz MBUX Hyperscreen). Tantissimo lo spazio a bordo, tanto che è possibile ospitare fino a 7 persone, l'offerta prevede poi dei potenti motori elettrici (le potenze non sono state ancora pubblicate), la trazione integrale 4MATIC e il programma OFFROAD.

Quattro le versioni disponibili in Italia, una con estetica Electric Art e tre caratterizzate dal classico styling sportivo AMG Line: Electric Art Premium, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus e AMG Line Business Class, con prezzi a partire da 138.669 euro per la EQS 450+ Electric Art Premium.

Il passo offerto dalla vettura è lunghissimo, siamo a 3.210 mm, lo stesso della variante berlina, l'altezza però è superiore di 20 centimetri. In totale abbiamo 5.125 mm di lunghezza, 1.959 mm di larghezza, 1.718 mm di altezza. Tutti i modelli italiani dispongono di una catena cinematica elettrica (eATS) sull'asse posteriore, mentre le varianti 4MATIC hanno un'eATS anche all'anteriore. Di serie abbiamo poi le sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione adattiva dell'ammortizzazione ADS+, unite a un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 4,5 gradi. A richiesta, come su EQS, è disponibile una versione con angolo di sterzata fino a 10 gradi, attivabile anche con aggiornamento OTA.

All'interno, come anticipato sopra, la MBUX Hyperscreen sarà opzionale e dotata di ben tre monitor percepiti come un unico grande schermo grazie alla superficie in vetro che li ricopre. Anche EQS SUV sfrutta ovviamente la rete Mercedes me Charge, che al momento dispone di oltre 700.000 punti di ricarica in AC e DC, di cui circa 300.000 si trovano in Europa. Ripetiamo il prezzo di partenza: 138.669 euro per la EQS 450+ Electric Art Premium.

Sempre a proposito di Mercedes-Benz, di recente abbiamo provato per due settimane la nuova Mercedes-Benz EQE 350+.