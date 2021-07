La Mercedes-Benz EQS ha le ruote posteriori sterzanti, ma si pagano a parte

La Mercedes-Benz EQS è una vettura estremamente moderna, con un sistema propulsivo elettrico avanzatissimo, una tecnologia di bordo futuristica e un design asettico ma particolarmente curato. Insomma, stiamo parlando di gran lusso su quattro ruote, ma una funzionalità molto attesa non sarà di serie.

Si tratta delle ruote posteriori sterzanti, che possono oscillare anche di 10 gradi per quanto concerne gli esemplari commercializzati negli Stati Uniti, mentre in Europa il limite è stato fissato a 4,5 gradi. In ogni caso Auto Motor und Sport ha scoperto che, perlomeno in Germania, è possibile sbloccare la sterzata completa attraverso un aggiornamento over-the-air a pagamento.

In poche parole, tutte le Mercedes-Benz EQS lasciano la fabbrica con l'equipaggiamento hardware necessario per attivare la sterzata delle ruote posteriori, ma c'è bisogno di sbloccare il software per averne un funzionamento integrale. I clienti tedeschi dovranno quindi sborsare 1.169 euro per avere tre anni di ruote posteriori sterzanti, le quali richiedono tra l'altro a presenza del sistema di telecamere a 360 gradi dal costo pari a 1.130 euro.

Non è la prima volta che un produttore fa uso di una pratica simile, poiché Tesla ha inaugurato questo nuovo tipo di business già da tempo per le sue Model 3, Model S, Model X e Model Y. Del resto anche Volkswagen, tramite i primi indizi sull'intrigante Project Trinity, ha promesso di volersi avviare verso una produzione unificata: gli esemplari a lasciare le linee produttive saranno assolutamente identici, e a personalizzarli ci penseranno i clienti tramite app in un secondo momento.