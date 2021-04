La Mercedes-Benz EQS sarà rivelata tra pochi minuti: ecco come seguire la presentazione

Oramai ci siamo. Dopo parecchi mesi di attesa, avvistamenti di prototipi tra le nevi scandinave, plausi da parte di Lewis Hamilton e leak vari, la Mercedes-Benz EQS verrà presentata in via ufficiale attraverso il canale YouTube proprietario della compagnia automobilistica tedesca.

A meno di due ore dall'evento, il quale si terrà alle 18:00 ora italiana e sarà visibile tramite il player YouTube in alto, il produttore di Stoccarda ha già fornito numerosi dettagli sul modello. Come sappiamo, l'elettrica EQS si basa sulla nuova piattaforma EVA, e cioè la stessa che darà la luce alle sorelle EQS in variante SUV ed EQE sia in versione SUV che coupé.

"La nuova generazione di veicoli elettrici nei segmenti luxury ed executive è basata su un'architettura personalizzata, la quale è scalabile in ogni aspetto e può essere impiegata per i modelli di varie serie. La struttura e il passo così come gli altri componenti del sistema, specialmente le batterie, sono variabili grazie a un design modulare. Il concept del veicolo è pertanto ottimizzato per ogni requisito futuro nel merito dei modelli elettrici a batteria della famiglia." Questo il commento del marchio di poche risalente a poche ore fa.

Come abbiamo già riportato alcuni giorni fa, la Mercedes-EQS avrà un'autonomia per singola carica di circa 770 chilometri in ciclo WLTP, garantiti da un generoso pacco batterie da ben 107,8 kWh. Riguardo il sistema propulsivo il brand tedesco offrirà varie soluzioni. Le varianti più economiche impiegheranno un singolo motore elettrico a trazione posteriore, mentre quelle più costose metteranno a disposizione una configurazione a doppio motore con trazione integrale 4MATIC. Nel primo caso la potenza si attesterà sui 333 cavalli, mentre nel secondo si toccheranno i 524 cavalli circa (346 CV al retrotreno e 183 CV davanti). In futuro arriverà un modello performance ancora più prestante.

Sull'avveniristico abitacolo d'altra parte ci siamo già espressi: l'MBUX Hyperscreen di Mercedes-Benz è un vero e proprio salto nel futuro che difficilmente lascerà impassibili i clienti del brand. Per chi volesse dare un'occhiata agli interni, c'è già un interessante video in merito. Adesso però non perdetevi l'evento live.