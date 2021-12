Mercedes-Benz EQS richiamate per un problema assurdo: il display ha troppe funzionalità

Nel corso degli ultimi anni la tecnologia a bordo delle nostre autovetture ha fatto dei passi in avanti clamorosi, soprattutto dal punto di vista dell'infotainment. Basti guardare a dove siamo arrivati con l'MBUX Hyperscreen di Mercedes-Benz, che sfrutta un sistema di display da 56 pollici a dir poco stratosferico.

Allo stesso tempo però in molti sono preoccupati dal fatto che questi schermi enormi possano distrarre il conducente dall'azione più importante che si possa fare mentre si guida: guardare oltre il parabrezza. Proprio per questo motivo Mercedes-Benz ha dovuto richiamare 227 unità difettose tra EQS e Classe S, in quanto permettevano l'attivazione di alcune funzionalità anche durante la marcia, quando in realtà il team addetto al software le aveva programmate per disattivarsi a vettura in movimento.



In base a quanto riportato dalla NHTSA, Mercedes-Benz avrebbe avviato una indagine nel novembre di quest'anno in seguito alla scoperta di alcuni MBUX non in grado di disabilitare specifiche applicazioni a macchina in corsa. Allo stato attuale delle cose pare che una configurazione sbagliata fosse disponibile su un server di backend di Mercedes-Benz, per cui si sarebbe installata su un certo numero di esemplari connessi all'account Mercedes me connect.



Al momento la problematica è in fase di risoluzione, e da parte nostra consigliamo ai possessori di qualunque autovettura tecnologicamente avanzata di non occuparsi di altro mentre sono alla guida, in quanto la distrazione è tra le primissime cause di incidente.



Avviandoci a chiudere restando in tema di avanzamenti tecnici dei nostri veicoli non possiamo che rimandarvi ad una notizia molto interessante: Mercedes-Benz ottiene la Guida Autonoma di Livello 3, e dal prossimo anno potrà essere utilizzata sulle strade della Germania.