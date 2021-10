La Mercedes-Benz EQS è pronta: ecco la sua autonomia per singola carica

La Mercedes-Benz EQS, la futuristica ammiraglia completamente elettrica della casa tedesca, è arrivata sul mercato da pochissimo. Non molto tempo fa aveva ricevuto una stima di 769 chilometri di range in ciclo WLTP per la variante 450+, ma adesso si è pronunciata anche la EPA.

La Environmental Protection Agency statunitense però ha fornito un numero molto più conservativo, e forse inaspettato: 563 chilometri per la EQS 450+ e 547 chilometri per la EQS 580+ 4Matic. Insomma, se in Europa l'ammiraglia poteva vantare una distanza per singola carica superiore a quella della Tesla Model S Long Range, negli Stati Uniti la situazione si ribalta. Oltretutto l'imminente arrivo della Lucid Air la fa scalare in terza posizione, poiché quest'ultima vanta addirittura 836 chilometri di range.



In linea di massima però la Air più prestante richiede un esborso ben maggiore, e supponiamo che in quel segmento ci sarà una bella battaglia fra modelli a zero emissioni. Del resto anche in termini di output non si scherza affatto poiché, anche se la EQS 450+ monta un singolo motore, esso manda sull'asfalto 333 cavalli di potenza e 550 Nm di coppia. Sia Model S che Lucid Air fanno molto meglio di così, ma per i più esigenti si può optare per la EQS 580+, che fa uso di due motori e di trazione integrale per erogare 523 cavalli e 828 Nm (per i fanatici delle performance c'è anche la Mercedes-AMG EQS 53 da 761 CV).



A ogni modo, tornando al range, da una parte il ciclo WLTP condivide numeri difficilmente raggiungibili nel mondo reale, ma dall'altra la EPA si tiene spesso troppo cauta, e non sono rari i casi in cui nei test su strada gli acquirenti sono rimasti piacevolmente sorpresi rispetto ai dati ufficiali.



Nel caso in cui foste interessati all'acquisto dei tre bolidi menzionati, vi consigliamo di dare un'occhiata a una nostra rapida comparativa circa le varianti più costose: il testa a testa di EQS contro Model S e Lucid Air entra nel vivo.