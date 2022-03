La nuova Mercedes-Benz EQS si parcheggia da sola in hotel: la dimostrazione

I camion autonomi potrebbero presto rimpiazzare gli autisti umani, allo stesso modo potrebbero non avere più senso i parcheggiatori degli hotel, con Mercedes-Benz che ha appena dimostrato come la sua EQS sia in grado di parcheggiarsi da sola.

La dimostrazione è avvenuta presso l'hotel InterContinental Los Angeles Downtown, dove l'auto è stata in grado di parcheggiarsi da sola in un ambiente con "vetture automatizzate e non, con pedoni presenti", come ha sottolineato Kay Stepper, Senior Vice President della Guida Autonoma presso Bosch Nord America. Mercedes-Benz e Bosch hanno infatti collaborato per la creazione dell'Automated Parking Valet, che permette ai possessori di EQS di lasciare la vettura in uno spazio di "drop-off" e avviare successivamente la manovra di parcheggio su smartphone.

L'auto è così in grado di raggiungere uno stallo libero in totale autonomia, allo stesso modo alla nostra ripartenza possiamo sostare al punto di riconsegna, avviare la manovra di ritorno e attendere l'arrivo dell'auto. Dando un'occhiata all'interno della EQS durante la manovra, ci si accorge che i movimenti avvengono a 2 miglia all'ora, circa 3 km/h, una volta avviato il tutto però possiamo anche continuare le nostre faccende private, la vettura se la sbrigherà da sola, dunque secondo Mercedes si tratta di un sistema time-saving.

Il sistema non fa caso a quanto è lontano il parcheggio dall'entrata, come invece farebbe un umano per percorrere meno strada possibile. Inoltre tale tecnologia potrebbe aumentare i parcheggi a disposizione, poiché non ci sarebbe più bisogno di spazio per aprire le portiere. Le auto potrebbero stiparsi una accanto all'altra con precisione millimetrica. Sempre che tutte abbiano un sistema simile, per ora trovate l'Intelligent Park Pilot sulla nuova Mercedes-Benz EQS con MBUX Hyperscreen.