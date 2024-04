Mercedes-Benz EQS, crollo valore dell'elettrica fa paura: -65mila dollari in un anno

Uno studio recente ha messo in luce un fenomeno che ha portato alla rapida svalutazione della Mercedes-Benz EQS rispetto ad altri modelli sul mercato. Secondo quanto riportato da un rapporto di iSeeCars, la lussuosa vettura elettrica perde quasi il 50% del suo valore medio dopo soli dodici mesi.

L'equivalente di questa svalutazione ammonterebbe ad una cifra notevole di 65.143 dollari (ripetiamo, dopo un solo anno). Questo rappresenta un colpo significativo per i proprietari, che si ritrovano dopo poco tempo un valore nettamente inferiore rispetto a quanto pagato. Questa tendenza non ha coinvolto solo la EQS. Ad esempio, la Nissan Leaf pare seguire il trend dell'EQS con una perdita media di 15.786 dollari, mentre Jaguar e Alfa Romeo occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto nella classifica dei modelli a combustione che perdono di più in termini finanziari.

Tuttavia, non tutti i veicoli subiscono una svalutazione così drastica. Il rapporto evidenzia un interesse persistente per i veicoli ibridi: tra questi spicca la Kia Rio che, nell'arco sempre di un anno dall'acquisto perde solo 21 dollari di valore. Altri esempi provenienti dal mercato americano sono la Mercedes Classe G e la Ford Maverick che mostrano una perdita di valore relativamente contenuta, mentre la Range Rover addirittura registra un aumento del 2,8% nel suo valore medio dopo un anno di utilizzo. Sebbene il problema dei furti, in alcuni paesi, abbia seriamente compromesso il valore di rivendita delle Range Rover, il marchio pare tenere molto bene a livello globale.

Per quanto riguarda il futuro della Mercedes EQS, vi abbiamo parlato di alcune caratteristiche del prossimo restyling. In particolare, ci siamo focalizzati sul nuovo design della griglia anteriore, che sarà caratterizzata da una calandra a tre lamelle che richiama il design classico del marchio. Al contempo, l'abitacolo lussuoso e tecnologicamente avanzato manterrà la sua essenza, con l'introduzione del sistema "MBUX Hyperscreen" per offrire un'esperienza utente ancora più fluida e sofisticata.

