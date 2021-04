Mercedes-Benz EQS: la berlina del futuro è stata avvistata in California

Non molti giorni fa Mercedes-Benz ha presentato l'avveniristica EQS, e cioè una lussuosa ammiraglia completamente elettrica la quale porterà in strada tecnologie avanzatissime, un abitacolo degno di un film fantascientifico e una propulsione completamente priva di gas di scarico.

Della macchina si è sempre parlato tantissimo, a partire dagli avvistamenti di fine 2019 fino all'anteprima sull'eccellente MBUX Hyperscreen, ma questa è la primissima volta che un esemplare definitivo di EQS viene immortalato mentre viaggia sulle strade pubbliche privo di pesanti camuffamenti.

Il video in alto infatti, pubblicato su YouTube dal canale russo KindelAuto, è stato registrato da una vettura in movimento sull'Interstatale I-405 nei pressi di Santa Ana, in California. Il contesto è davvero peculiare dato che la targa è statunitense, la clip proviene dalla Russia e la EQS è stata sviluppata e costruita in Germania.

In realtà la scoperta del fatto che il video sia stato girato a Santa Ana non deriva dalla descrizione su YouTube, bensì da un'analisi dei cartelli stradali e da un controllo su Google Maps effettuati da alcuni utenti. Restano comunque interrogativi importanti sul perché l'ammiraglia elettrica si trovasse proprio in California e sul motivo dietro la targa locale.

E' possibile si tratti di un esemplare dedicato alla stampa, visto che numerose testate e influencers hanno già avuto modo di provare di persona la EQS in territorio americano: basta buttare un occhio su YouTube per trovare le prime anteprime in merito.

Nessuno però ha ancora ricevuto il via libera alla pubblicazione di materiali che mostrino la macchina in movimento, per cui il video in alto è sicuramente tra i primi in assoluto a farcela finalmente ammirare in strada.

In chiusura vogliamo concentrarci su chi non ha ancora avuto modo di conoscere la Mercedes-Benz EQS per condividere qualche specifica al riguardo: il brand tedesco ha parlato di una potenza ben superiore ai 500 cavalli (720 CV per la possibile versione AMG), di un range massimo non lontano dagli 800 chilometri in ciclo WLTP e di un processore di bordo degno dei migliori computer in commercio, e il suo asso nella manica è certamente l'efficienza.