Mercedes-Benz EQS battuta dal test dell'alce: è troppo pesante?

La nuovissima Mercedes-Benz EQS 580 ha appena affrontato il test dell'alce degli spagnoli di km77.com, e a quanto pare non è andata benissimo. Come saprete, la prova consiste nel simulare l'incontro in strada con il grosso animale nordico.

All'atto pratico il conducente deve "avvistare" l'animale a 77 km/h, scansarlo entrando nella corsia opposta e ritornare immediatamente nella propria senza sbandare o uscire di strada. Purtroppo il massimo che la EQS ha ottenuto è stato una velocità in entrata pari a 72 km/h, mentre la velocità in uscita era di 52 km/h.

D'altra parte però i ragazzi del canale YouTube hanno lodato il sistema a quattro ruote sterzanti, al quale bisogna comunque abituarsi prima di un utilizzo perfetto. La Mercedes-Benz Classe S invece ha evitato meglio l'alce grazie ad un ingresso da 74 km/h, nonostante l'assenza delle quattro ruote sterzanti.



Il dubbio quindi riguarda essenzialmente la massa complessiva delle due berline di lusso. Il modello con motore tradizionale (modell S400d) ha un peso di 2.060 chilogrammi, mentre la vettura a emissioni zero supera ampiamente i 2.600 chilogrammi. E' ovvio che questo la porta a scomporsi di più nelle sterzate rapide, per cui l'esito sorprende davvero poco.



In chiusura ci teniamo però a sottolineare la durezza del test, che non fa sconti a nessuno: persino la Porsche Taycan Cross Turismo ha faticato parecchio.