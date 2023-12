Mercedes-Benz EQS, arriva l'ok: durante la guida autonoma avrà un'illuminazione speciale

La Mercedes-Benz EQS dotata di Drive Pilot, si illuminerà d'azzurro ogni qual volta entrerà in modalità guida autonoma. L'approvazione è giunta nelle scorse ore e riguarderà la California e il Nevada, negli Stati Uniti.

Nel dettaglio le Mercedes EQS, che i concessionari USA fanno fatica a vendere, avrà una illuminazione esterna di colore azzurro, delle luci di posizione che segnaleranno a passanti e altri automobilisti che la vettura sta procedendo in modalità autonoma.

Secondo l'azienda tedesca tale sistema permetterà di educare il pubblico sui veicoli con il self pilot, e non è da escludere che in un futuro non troppo lontano anche altre aziende possano adottare lo stesso di modo da diventare uno standard.

Le luci turchese faranno inoltre comodo alle forze dell'ordine che capiranno immediatamente se un conducente sta guidando o meno la sua auto, non spaventandosi quindi se dovessero vedere un automobilista senza mani sul volante.

Le luci sono integrate nei fari, nella fanaleria posteriore e negli specchietti laterali e Mercedes ha deciso di scegliere il colore turchese in quanto facilmente identificabile. Inoltre non può essere confuso con le colorazioni giù in uso, come rosso, bianco e giallo e nemmeno con le luci dei veicoli d'emergenza, che sono invece blu scuro.

Stando a Mercedes ci sono diversi studi che affermano che il turchese sarebbe il colore ideale per la guida automatizzata: "Sia i fattori fisiologici che quelli psicologici attestano valori più alti in quasi tutte le aree con il colore turchese piuttosto che con altri colori".



Markus Schafer, direttore tecnico di Mercedes, ha aggiunto: “Con lo sviluppo delle luci di posizione per la guida automatizzata, Mercedes-Benz stabilisce ancora una volta nuovi standard di settore. Siamo la prima casa automobilistica al mondo a ricevere tali approvazioni negli Stati Uniti, in particolare in California e Nevada. Quanto più veicoli a guida automatizzata popolano le strade, tanto più importanti diventano la comunicazione e l'interazione tra il veicolo e l'ambiente”.

Ricordiamo che Mercedes ha implementato la guida autonoma di livello 3 dal maggio dell'anno scorso, battendo sul tempo persino Tesla.