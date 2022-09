La nuova Mercedes-Benz EQS 450+ batte tutte le Tesla nella sfida dei 1.000 km

Se seguite con attenzione il mondo della mobilità elettrica, quasi certamente conoscete Bjørn Nyland, lo youtuber norvegese che ha "inventato" la sua 1.000 km Challenge, una sfida dei 1.000 km che il content creator fa con tutte le auto elettriche del mercato. Ebbene la nuova Mercedes-Benz EQS 450+ sembra battere tutte le Tesla in competizione.

La sfida dei 1.000 km è molto semplice: Bjørn Nyland cronometra quanto tempo impiega ogni singola vettura a completare un viaggio lungo 1.000 km esatti, calcolando ovviamente anche il tempo impiegato per eventuali ricariche lungo il percorso. Il tempo di riferimento arriva da una vettura Plug-in Hybrid, la Kia Ceed PHEV, che ha impiegato 9 ore precise.

Fra le elettriche a detenere il record, per ora, è la NIO ES8 con batteria da 100 kWh e potenzialità di Battery Swaps (le batterie NIO non si comprano ma si cambiano), la nuova Mercedes-Benz EQS 450+ 2022 invece ha debuttato alla grande direttamente dietro la NIO. Con 19 gradi centigradi di temperatura esterna e quattro ricariche lungo il percorso, la berlina luxury tedesca ha impiegato 9 ore e 5 minuti per completare il viaggio.

Subito dopo di lei, come potete vedere dall'infografica aggiornata di volta in volta da InsideEVs USA, la migliore Tesla in circolazione sul fronte dell'efficienza: la Tesla Model 3 Performance 2022, che con quattro ricariche ha impiegato 9 ore e 15 minuti. Anche se non siamo ai livelli della EQS 450+, di recente abbiamo passato due settimane con la Mercedes-Benz EQE 350+.