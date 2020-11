Mercedes-Benz EQR Concept: ecco la perfetta wagon elettrica

La Mercedes-Benz Classe R è stata una delle vetture più interessanti che la casa automobilistica tedesca abbia prodotto nel corso degli ultimi anni. Certo non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico per quanto concerne le vendite, ma perlomeno ha puntato con coraggio in una direzione del design mai intrapresa prima.

E' per questo motivo che il designer Emre Husmen l'ha sfruttata come fonte d'ispirazione per la realizzazione di un concept di ottima fattura: la Mercedes-Benz EQR AMG. La gamma di vetture elettriche Mercedes annotate con prefisso EQ è in rapida espansione, ma manca di sicuro una station wagon con stile, e a questo Husmen ha voluto porre rimedio. Di certo il produttore di Stoccarda difficilmente penserà di costruire una vettura simile, ma nonostante tutto non ci dispiace ipotizzarlo comunque.

Sul muso la EQR AMG gode di fari a LED sottili e allungati e di una griglia anteriore curva molto particolare. Come i fari tutta la carrozzeria è sottile e agile, con tante forme concave e sinuose le quali ne alleggeriscono l'impatto visivo. Come non notare poi gli enormi cerchi che riempiono alla perfezione i passaruota come accade soltanto per poche auto.

Alcuni dettagli del concept sono a ogni modo non replicabili nella vita reale. Un esempio lampante è la dimensione dei finestrini, assolutamente troppo piccoli per essere comodi e funzionali. La linea del tettuccio, che spiove verso il posteriore, è fin troppo rastremata e andrebbe di sicuro a penalizzare i passeggeri posteriori. Insomma, quando si deve mandare in produzione una vettura bisogna pensare anche al comfort, ma i concept possono sbizzarrirsi quanto vogliono.

Passando all'analisi della coda dobbiamo dire che quest'ultima ci ha affascinato in modo particolare. I LED ad angolo col lunotto posteriore attirano subito l'occhio e vanno a pareggiare il design ricurvo scelto per il paraurti, sotto il quale prende posizione un diffusore enorme utile a tenere la macchina incollata all'asfalto.

Nel caso in cui Mercedes-Benz lanciasse sul mercato un bolide simile saremmo molto felici ma, dobbiamo ammetterlo, ciò è altamente improbabile. Restando infine in tema di concept,a ma spostandoci verso quelli effettivamente costruiti, ecco a voi una splendida Audi RS6 GTO: è una station wagon potente e concreta. Infine vogliamo menzionare la Buick Electra Concept la quale introduce una nuova filosofia di design per il futuro elettrico di General Motors.