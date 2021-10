Mercedes-Benz EQE: la berlina elettrica di lusso avvistata sulle strade pubbliche

Ormai è passato molto tempo da quando Mercedes-Benz ha annunciato investimenti per decine di miliardi di dollari sulla transizione dai motori a combustione interna a quelli completamente elettrici, per cui la compagnia è già pronta a raccogliere i primi frutti.

La Mercedes-Benz EQS è già pronta, e si appresta a raggiungere i suoi facoltosi proprietari garantendo loro specifiche tecniche da urlo e un livello tecnologico clamoroso. La EQE però non vuole essere da meno e, pur posizionandosi leggermente più in basso nella gamma, giungerà in strada senza accettare compromessi e basandosi sulla stessa piattaforma della "sorellona".

Proprio nelle scorse ore i fotografi di Motor1 hanno immortalato un prototipo di EQE mentre era in fase di test tra le vie della Germania. L'esemplare, a differenza delle precedenti occasioni, portava sulla carrozzeria ben pochi camuffamenti, cosicché si può intuire la sua natura particolarmente sportiva. Le ampie prese anteriori e l'ampia ala montata sul cofano posteriore, unite alla presenza di cerchi importanti, suggeriscono il fatto che siamo davanti all'estremo modello Mercedes-AMG, e a sottolinearlo ci pensano le pinze freno verniciate.

Per il momento però non abbiamo modo di conoscere l'output dei motori a emissioni zero, né le performance della macchina. In ogni caso è molto probabile che la EQE più prestante andrà a superare i 670 cavalli di potenza posizionandosi non troppo lontano dalla Mercedes-AMG EQS presentata a Monaco, che invece ne produce addirittura 761.



Per i consumatori meno interessati alla velocità saranno messe a disposizione delle versioni più docili dalla potenza inferiore ai 300 cavalli, e per tutti i dettagli circa prezzo e allestimenti non dovremo far altro che attendere i primi mesi del prossimo anno.



Per non allontanarci da Stoccarda ci teniamo a chiudere rimandandovi alle ultime notizie su un bolide fuori di testa. La Mercedes-AMG One è alle porte, il via alla produzione è vicinissimo.