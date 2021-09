La Mercedes-Benz EQE si avvicina, beccatevi il suo lato b in attesa della presentazione

Ad oggi Mercedes-Benz è di diritto tra i produttori storici che hanno palesato il maggiore impegno nell'elettrificazione della propria gamma di veicoli proprietari. Il brand ha già presentato la EQA, la EQS, la EQV, la EQB e la EQC, ma tra qualche giorno toglierà i veli da un ulteriore modello a zero emissioni.

Stiamo parlando dell'ammiraglia premium che risponderà al nome di Mercedes-Benz EQE. La macchina verrà data in pasto al pubblico in occasione dell'IAA Mobility 2021 che si svolgerà tra pochissimi giorni a Monaco di Baviera, e da parte nostra non mancheremo di coprire l'evento.

A ogni modo per stuzzicare gli appassionati il produttore di Stoccarda ha deciso di condividere uno scatto preliminare della coda della vettura attraverso i propri canali social. Purtroppo non abbiamo modo di vedere molto dall'immagine riflessa, ne non i fari a LED posteriori molto simili a quelli della EQS, gli accenti in nero a circondare le unità e il badge EQE 350 sul lato destro del portellone.



In precedenza Mercedes-Benz aveva svelato sicuramente di più, soprattutto quando parlò della presenza del nuovo Hyperscreen (eccolo in tutto il suo splendore) altamente tecnologico all'interno dell'abitacolo e del fatto che la EQE andrà a basarsi sulla stessa piattaforma della sorella EQS.



Probabilmente vedremo sul mercato una vettura con almeno 600 chilometri di autonomia e una potenza superiore ai 500 cavalli da distribuire su tutte e quattro le ruote, ma per il momento non possiamo far altro che attendere il prossimo 6 settembre per ricevere le specifiche tecniche ufficiali e ammirare il design dell'autovetture.



A proposito di modelli Mercedes-Benz a zero emissioni vogliamo chiudere riportando qualche informazione su due modelli già presentati. La prima riguarda l'autonomia effettiva della EQA nel mondo reale, mentre con la seconda e ultima condividiamo il prezzo della opulenta EQS: i facoltosi clienti dovranno spendere una cifra estremamente esclusiva per averla.