La nuova Mercedes-Benz EQC beccata in strada assieme alla GLC

Dopo gli avvistamenti della scorsa settimana su una possibile nuova Mercedes GLA, ora si aggiunge un nuovo misterioso veicolo della casa di Stoccarda. Si pensa possa trattarsi di un nuovo modello di EQC; il veicolo è stato scovato mentre girovagava per le strade di Stoccarda assieme al possibile nuovo GLC.

Le prossime evoluzioni dell'EQC si preannunciano sostanziali, poiché il modello si appresta a migrare su una nuova piattaforma. Invece di continuare l'approccio di adattamento dell'architettura dalla base del convenzionale GLC, Mercedes ha deciso di trasferire questo crossover elettrico sulla piattaforma MB.EA, specificamente dedicata ai veicoli elettrici di dimensioni medio-grandi. I piano di Mercedes per il futuro includono anche l'introduzione di una berlina EQC equivalente, che potrebbe entrare in concorrenza su una nuovo ipotetica BMW (serie 3?) basata sulla linea Neue Klasse.

Questa nuova e inedita carrozzeria camuffata scovata dai colleghi di Motor1.com, è caratterizzata da maniglie delle portiere a scomparsa e non presenta fari finali e luci posteriori, a indicare che ogni elemento pare essere ancora temporaneo. In confronto all'attuale modello EQC in commercio, il successore avrà sicuramente delle modifiche evidenti, inclusi specchietti laterali montati più in basso sulle porte, un cofano più stretto e un portellone posteriore di dimensioni maggiori.

Mercedes ha già annunciato i piani per nuovi veicoli elettrici basati sulla piattaforma MB.EA presso i suoi stabilimenti in Germania (Brema) e Ungheria (Kecskemét). Inoltre, sembra che il marchio "EQ" potrebbe essere gradualmente eliminato a partire dal 2024. Ci sarà inoltre un'evidente distinzione tra il GLC, disponibile in versione ibrida benzina/diesel/plug-in, e il modello completamente elettrico.

Il primo membro della prossima generazione di veicoli elettrici non sarà però l'EQC o la sua controparte berlina, ma piuttosto il CLA/EQA, basato sull'architettura MMA, concepita per le automobili compatte. Questa piattaforma, sebbene non sia esclusivamente elettrica, sarà in grado di ospitare sia motori a combustione interna che elettrici, ma con alcuni compromessi per quanto riguarda il lato dei motori a combustione.