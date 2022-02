Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC alla prova nel freddo: quanta autonomia a 2 gradi?

Bjørn Nyland, lo youtuber norvegese, ha di recente testato la nuova Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC per vedere come se la cavava alle basse temperature. Vediamo subito com'è andata.

Sempre sul canale di Bjørn Nyland è spuntata nelle ultime ore un'interessante prova con la Tesla Model 3 Standard Range Plus con batterie LFP, il modello 2022 con batteria da 60 kWh proveniente dalla Giga Shanghai. Lo youtuber ha affrontato il suo solito viaggio da 1.000 km per capire quanto tempo occorresse con la vettura Made in China, ora invece vediamo com'è andata con la EQA 350.

Provata con 2 gradi centigradi di temperatura esterna, dunque una situazione che può inficiare le prestazioni della batteria, la nuova EQA 350 4MATIC ha ottenuto un range stimato di 321 km a 90 km/h di media, mentre a 120 km/h si è scesi a 228 km. Non si tratta di un risultato terribile, non si può però neppure gridare al miracolo, soprattutto considerando che Mercedes monta un pacco batterie da 79,8 kWh (66,5 kWh utilizzabili).

A 90 km/h di media la EQA 350 ha consumato 203 Wh/km, mentre a 120 km/h si è saliti a 283 Wh/km. Interessante notare come la EQA 250 4MATIC abbia ottenuto risultati migliori, ovvero 390 km di autonomia a 90 km/h e 271 km a 120 km/h, la temperatura esterna però era di 11-13 gradi. Per avere un parere nostrano, anche il nostro Matteo Valenza ha provato l'autonomia della EQA.