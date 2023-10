Mercedes-Benz: 'Ecco cosa succede quando due auto elettriche si scontrano'

Cosa succede quando due auto elettriche si scontrano tra loro? Già l’incidente di Mestre ha fatto discutere molto gli italiani, anche se la natura elettrica del bus Yutong E-12 non ha impattato nella dinamica, in futuro però dovremo pensare anche all’evenienza che due EV si scontrino.

Ci aiuta a rispondere alla domanda di cui sopra Mercedes-Benz, che per la prima volta ha organizzato un crash test con due auto elettriche protagoniste. Per il test è stato utilizzato un possente EQS SUV, attuale fiore all’occhiello elettrico del marchio tedesco, e una più leggera EQA. Entrambe connesse a un cavo, le due auto hanno impattato fra loro a una velocità di 55 km/h, con la EQA posizionata su metà corsia della EQS.

A prima vista il risultato è lampante: il frontale di entrambe le auto è praticamente distrutto, questo però è un effetto desiderato. Più il frontale si annienta, più significa che ha assorbito il colpo, concentrando meno potenza sugli occupanti. In incidenti come questo è anche molto importante verificare che non ci siano danni alle batterie e tenere eventualmente sotto controllo il loro calore, poiché un surriscaldamento può portare alle fiamme. Come detto in un nostro recente articolo dedicato all’incidente di Mestre, un incendio scaturito da una batteria al litio è molto difficile da domare, non bisogna usare l’acqua e solo dei Vigili del Fuoco autorizzati possono lavorare in sicurezza.

Come si può vedere soprattutto a bordo della EQA, le ruote frontali sono praticamente collassate, si sono “aperte”: anche questo è un aspetto desiderato, poiché aiuta ad assorbire l’energia dello schianto. Bisogna dunque ammettere che Mercedes-Benz ha lavorato molto per raggiungere un livello di sicurezza molto alto, anche se poi ovviamente in strada ci sono tante altre varianti che differiscono dal laboratorio, come ad esempio la velocità (pensiamo a un incidente in autostrada). Il lavoro di base però è eccellente: bisogna garantire che il frontale assorba il più possibile il colpo per proteggere gli occupanti e le batterie al di sotto.

Non è un caso che la Mercedes-Benz EQS abbia ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP e punteggi altissimi: 96% nella protezione degli occupanti adulti, 91% dei bambini. Risultati simili ha ottenuto la EQA: 97% occupanti adulti e 90% bambini.