Mercedes-Benz eActros 600, il test del camion elettrico: 500 km a -35 gradi

Aria di test per la sezione Truck di Mercedes: I prossimi camion elettrici, l'eActros e l'eEconic, sono stati sottoposti a dure prove invernali presso la pista di prova nel Giura, in Svezia. Lo scopo è quello di verificare il corretto funzionamento ed efficienza delle batterie a temperature molto basse.

Inoltre, questi test sono serviti per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione termica ed energetica. Tali sistemi assicurano che il gruppo propulsore e la cabina di guida mantengano le giuste temperature in modo efficiente anche in condizioni estremamente fredde.

L'eActros è già stato testato con successo: in condizioni normali è in grado di raggiungere i 600km di autonomia a vuoto e circa 550km a pieno carico. L'eActros entrerà in produzione quest'anno, offrendo miglioramenti significativi rispetto al prototipo attuale, tra cui maggiore autonomia, più potenza e comfort di guida e sicurezza.

Passando all'eEconic, questo sarà basato sulla stessa piattaforma dell'eActros, ed è previsto per il prossimo anno. Questo camion a pianale ribassato sarà utilizzato principalmente come veicolo per la raccolta dei rifiuti nelle aree urbane. Attualmente, sono in corso i primi test presso i clienti per garantire la massima affidabilità e performance del veicolo nelle attività quotidiane.

Per quanto riguarda invece le strategie di più ampio respiro del marchio tedesco, Mercedes-Benz ha annunciato la consegna di 25 nuovi veicoli solo nel 2024, che comprenderà sia nuovi veicoli che modelli aggiornati. Secondo alcune indiscrezioni, pare che Mercedes farà un passo indietro per quanto riguardo l'eliminazione delle entry level, come la Classe A.

I rappresentanti dell'azienda hanno comunque dichiarato che il 2024 sarà un anno di minor focalizzazione verso l'elettrico e più di consolidamento della gamma attraverso nuovi aggiornamenti e restyling. Il tutto per mantenere un equilibrio finanziario durante la transizione verso l'elettrificazione.

