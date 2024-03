Mercedes-Benz (e non solo): queste sono le 5 AMG più stravaganti di sempre

In molti amano i modelli Mercedes-Benz/AMG per le loro motorizzazioni potenziate e il loro lusso innato; ma in pochi conoscono la vera storia di questo brand. E soprattutto, ancora meno persone conoscono le sue auto più bizzarre...

Oggigiorno AMG è conosciuta sul panorama automobilistico mondiale essenzialmente per essere la 'madre' di vetture sportive e luxury allo stesso tempo, di altissima gamma ovviamente (anche se di recente abbiamo scoperto che la nuova Mercedes-AMG GT43 è più lenta di una Classe A45 S, ecco perché). Stile da vendere e tanti, tantissimi cavalli; eppure non è sempre stato così.

AMG, infatti, nasce addirittura nel 1967, ma si lega all'azienda della stella a tre punte di Stoccarda solamente nel 1999, quando l'allora DaimlerChrysler AG ne acquisisce il 51% delle quote societarie. Da quel momento AMG si unisce inevitabilmente alla storica Casa tedesca, ma in modo piuttosto eccentrico. Infatti, diventa una realtà distaccata da Mercedes, un tuner 'privato' incaricato nella modifica di alcune automobili (nel frattempo oggi la nuova Mercedes-AMG GT costa più di una 911 ma meno di una Maserati negli USA).

Da questa inedita collaborazione sono nati ovviamente modelli deluxe che abbiamo imparato ad amare, ma soprattutto guidare, ma anche altre vetture a dir poco bizzarre. Un esempio può essere la Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG 'Red Pig', auto del '71 ricostruita nel 2006 (dopo la distruzione del modello originale); si tratta del modello raffigurato nell'immagine di copertina dell'articolo. Nome e accessori strambi, ma anche le forme, come nel caso della Mercedes-Benz MB 100 D AMG, monovolume badato sull'MB 100 D e realizzato in soli due esemplari.

Auto sconosciute e certamente goffe nelle loro forme, anche la stravaganza però sa essere elegante; per questa lezione dobbiamo ringraziare proprio AMG. Il riferimento è alla Mitsubishi Galant AMG, modello realizzato negli anni '80 e conosciuto soprattutto per essere il risultato di una delle poche collaborazioni avute al di fuori del matrimonio con l'azienda di Stoccarda. Ma a questo filone può tranquillamente iscriversi anche la Mercedes-Benz C 30 CDI AMG, l'unica vettura di serie AMG con motore diesel della storia. Infine, l'ultimo posto è lasciato alla più iconica di tutte le creazioni mai prodotte da questo brand: la Mercedes-Benz 300SL AMG, la modifica in chiave AMG della iconica auto di James Bond, progetto realizzato tra il 1996 e il 2009 su ben otto 'Gullwings'.

