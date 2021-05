Mercedes-Benz Concept EQT: ecco il furgoncino elettrico premium

Nel luglio dello scorso anno Mercedes-Benz ha annunciato l'esistenza del Classe T. Si tratta di un piccolo furgoncino adatto a famiglie o ad appassionati di viaggi su quattro ruote, derivato dalla versione commerciale Citan, o eCitan nel caso di propulsione elettrica.

La gamma sarà composta da alcuni allestimenti con motore termico accompagnati da una variante puramente elettrica, la EQT. Oggi Mercedes con il Concept EQT ci offre un'anteprima del modello prossimamente in commercio.

È un furgone compatto elegante, caratterizzato da una calandra sfavillante, composta da un pattern creato con la celebre stella a tre punte. I fari anteriori hanno un design aggressivo ed aguzzo e sono accompagnati da una cornice illuminata che prende l'intera larghezza della vettura, e che non ci aspettiamo di vedere nella versione di produzione. Sobrio il design della fiancata, la vernice nera del concept mette in risalto le cromature di finestrini, maniglie e minigonne. Più tradizionale il retro, che non rinuncia alla fascia LED orizzontale, già vista in altre Mercedes recenti, come ad esempio la berlina elettrica EQS. I cerchioni sono dei cinque razze da 21 pollici, altro elemento che difficilmente vedremo nella versione definitiva.

Il portellone posteriore appare particolarmente ampio e per facilitare l'ingresso le portiere posteriori sono dotate di un sistema a scorrimento laterale. Estese le vetrature con un grande parabrezza e un'affascinante tetto apribile panoramico.

La Mercedes Concept EQT ha posto per sette persone ed è lungo 4.945 millimetri, largo 1.863 mm ed alto 1.826 mm. Gli interni sono un tripudio di pelle e non può mancare ovviamente il sistema infotainment MBUX. Il mezzo sarà strettamente legato, dal punto di vista meccanico, al Renault Kangoo E-Tech Electric; ipotizziamo quindi un motore elettrico da 102 CV (75 kW) di potenza e 245 Nm di coppia.

Mercedes-Benz svelerà Citian, eCitian, Classe T ed EQT durante il 2021. Successivamente arriverà anche una variante marchiata Nissan.