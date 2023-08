Mercedes-Benz CLK LM, in vendita uno dei quattro esemplari: corse la 24 Ore di Le Mans

La CLK LM era l’arma segreta di Mercedes-Benz per la 24 Ore di Le Mans 1998. Questa magnifica coupé partiva con tutti i favori del pronostico, forte anche della pole in cui ha rifilato ben un secondo alla Toyota GT-One. Tuttavia, nessuna LM ha tagliato il traguardo a causa dei problemi di affidabilità.

Un esemplare della bellissima sport prototipo di Mercedes è attualmente in vendita presso il concessionario londinese JD Performance. La CLK LM ha sostituito la più nota Mercedes-Benz CLK GTR. Se con la GTR il regolamento FIA richiedeva la costruzione di 25 esemplari stradali, nel 1998 il numero scese ad un solo esemplare: in totale esistono soltanto 4 CLK LM, di cui un singolo esemplare nato come “Strassenversion”, prodotto quindi per fini omologativi.

La CLK LM in vendita è stata utilizzata esclusivamente in sessioni di prova. Dopo una breve carriera agonistica è finita nelle mani di un collezionista giapponese e infine è stata acquistata dall’attuale proprietario britannico nel 2007. Quest’ultimo ha ottenuto l’omologazione stradale per la vettura; quindi, seppur concepita come auto da competizione, è possibile andare a fare la spesa con una CLK LM, almeno nel Regno Unito.

La principale differenza tra CLK GTR e CLK LM risiede nell’adozione di un motore V8, in sostituzione del precedente V12: oltre ad essere più leggero, si riteneva maggiormente indicato per le gare di durata. Il potente propulsore Mercedes, curato da AMG, era un 5,0 litri aspirato capace di erogare 600 CV di potenza massima.

Alla 24 Ore di Le Mans del 1999, Mercedes ha schierato la CLR, naturale evoluzione della LM. Questo modello è tristemente noto per la sua instabilità aerodinamica, che gli ha pericolosamente fatto spiccare il volo in più di un'occasione. Un incidente simile si è verificato con una Shadow DN4 durante una gara vintage a Road America. (Immagini: Piston Heads)