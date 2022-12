Una Mercedes-Benz CLK DTM 2000 è all'asta: nel mondo ce ne sono solo 8

Se qualcuno di voi volesse assicurarsi una spettacolare Mercedes-Benz CLK DTM sappiate che a breve avrà l'occasione che aspetta. Il prossimo 1 febbraio 2023, fra poco più di un mese, andrà all'asta presso RM Sotheby's proprio il modello che ha preso parte al campionato del 2000.

Si tratta di una vera e propria auto da corsa che una ventina di anni fa ha fatto a sportellate con Audi, BMW, Opel e via discorrendo nel mitico Deutsche Tourenwagen Masters, il campionato di gran turismo tedesco. L'auto è tenuta in condizioni perfette e sarà acquistabile in quel di Parigi, si tratta di una vera e propria chicca per gli appassionati in quanto è stata costruita solamente in otto esemplari.

Quattro sono andati al team HWA, due al team Rosberg, infine gli ultimi due al team Persson. Il modello in vendita è quello con il telaio numero RS00-05 di proprietà del team HWA ed è dotato della livrea Warsteiner, fra le più apprezzate nel mondo dei collezionisti e degli appassionati di auto da gara. A sedersi sul sedile di gara è stato Marcel Fassler anche se lo stesso non è mai riuscito a conquistare una vittoria, portandosi a casa comunque 6 podi.

Oltre a essere un gioiello dal punto di vista estetico, la Mercedes-Benz CLK, all'asta in versione cabriolet un anno fa, vanta una potenza non indifferente; sotto il cofano si racchiude infatti un motore V8 aspirato da 4.0 litri con una potenza di ben 500 cavalli, mentre il cambio è manuale-sequenziale Xtrac a 6 marce.

Una volta conclusa la stagione del Deutsche Tourenwagen Masters di 22 anni fa, l'auto fu utilizzata a fini promozionali, dopo di che venne acquistata direttamente dalla Mercedes da Antonín Charouz, collezionista ceco e appassionato, e successivamente rivenduta nel 2013. Nove anni fa le sono stati sostituiti il cambio, la frizione e la pompa dell'acqua, mentre i chilometri percorsi sono stati solamente 3.500. Si tratta senza dubbio di un vero e proprio gioiello, e lo stesso si può dire della Ferrari 643 di Jean Alesi, all'asta sempre da Sotheby's il prossimo 1 febbraio.