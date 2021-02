Mercedes-Benz Classe C e il trionfo del quattro cilindri: una questione di dimensioni

La nuova Mercedes-Benz Classe C sarà presentata alle 14:00 del 23 febbraio, ciò nonostante alcune notizie hanno già creato subbuglio tra i fan. La più clamorosa? La W206, questa la sigla interna della futura Classe C, monterà esclusivamente motori a quattro cilindri.

Passare dal rumoroso e "focoso" V8 dell'attuale C63 AMG ad un quattro cilindri può essere effettivamente uno shock, Mercedes si è messa subito a disposizione per spiegare i motivi di tale scelta. A sorpresa la riduzione delle emissioni è soltanto uno di essi. “Con il motore da 3,0 litri [il sei cilindri in linea], l'avantreno sarebbe cresciuto di cinque centimetri in lunghezza, per non parlare del maggiore carico sull'asse e del suo impatto sulla dinamica di guida”, ha spiegato Christian Früh, chief engineer del progetto W206, ad Automotive News Europe. L'ingegnere Mercedes ha aggiunto che grazie all'elettrificazione il suo team ha potuto creare una Classe C a quattro cilindri che offre un livello di potenza paragonabile al sei cilindri. Di conseguenza anche comfort e risparmio di carburante sono migliorati grazie a questa scelta.

Parlando dell'elettrificazione Früh ha sottolineato che Classe C è costruita sulla piattaforma modulare MRA di Mercedes-Benz: l'attuale generazione quindi non sarà mai prodotta in forma completamente elettrica. Si esclude anche l'uso della piattaforma Electric Vehicle Architecture (EVA), cardine della futura Mercedes-Benz EQS, poiché adattarla andrebbe oltre i concetti di dimensioni e budget che contraddistinguono la Classe C. Ovviamente queste sono le soluzioni che offre il mercato attuale, magari tra qualche anno torneremo ad ipotizzare una Classe C elettrica.

La nuova Classe C è stata completamente riprogettata e presenterà un design più pulito, che ricorda quello della nuova Classe S, e dimensioni più contenute rispetto alla generazione attuale. Abbiamo già avuto modo di ammirare i lussuosi interni della W206, un concentrato di tecnologia strabiliante per il segmento.