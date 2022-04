Mercedes Benz, la nuova Classe T si mostrerà a breve: la data della presentazione

Il nome Mercedes è da sempre sinonimo di garanzia e qualità e con la nuova Classe T la casa di Stoccarda si augura di conquistare le famiglie proponendo una versione presumibilmente ricca di spazio per i passeggeri e i bagagli. Ad ogni modo, la presentazione ufficiale arriverà tra un paio di settimane.

Il comunicato stampa aggiunto dalla casa automobilistica indica immediatamente i clienti che questa nuova vettura vuole conquistare: "Con questo veicolo premium Mercedes Benz Vans amplia il proprio portafoglio per il mercato dei clienti privati includendo un modello d’ingresso attraente nel mondo Mercedes, per tutti coloro che hanno bisogno di molto spazio, ma vogliono comunque guidare un veicolo con dimensioni esterne compatte."

La diretta della presentazione della Mercedes Benz Classe T si terrà precisamente il 26 aprile e un countdown dove seguire in diretta e digitalmente l'evento è disponibile tramite il link alla fonte. Sempre il colosso delle autovetture fa sapere che oltre ad interni più spaziosi è previsto un design più sportivo con pratiche porte scorrevoli, un occhio di riguardo alla connettività e all'infotainment. In cima alla pagina potete dare un'occhiata alla parte frontale della macchina in questione.

Ma a proposito della casa di Stoccarda, avete dato un'occhiata a questo video su come se la cava la guida autonomia su pista della Mercedes?