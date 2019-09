Questa Mercedes-Benz Classe SL è potente quanto una Pagani Zonda ma molto più rara

Oltre a essere una hypercar da sogno, la Pagani Zonda è anche estremamente rara, desiderio proibito di molti collezionisti. Della vettura ne sono state create appena 137 unità, c'è però una Mercedes del 1999 che è ancora più rara.

Parliamo di una Mercedes-Benz Classe SL che, seppur sembri identica a tante altre della generazione R129 di fine anni '90, è stata in realtà modificata da AMG - e pochissime unità di questo tipo hanno avuto lo stesso privilegio. Sotto il cofano infatti ruggisce un potente V12 costruito proprio da AMG da 7.3 litri.

In termini pratici questo si traduce in ben 525 CV e 749 Nm di coppia, una potenza davvero mostruosa che fa il pari con la leggerezza della vettura. Questa Classe SL R129 73 è dunque, a oggi, l'auto stradale Mercedes-Benz con il motore V12 più grande al mondo. Perché abbiamo parlato proprio della Zonda però, all'inizio di questo articolo? Perché il motore AMG di questa Classe SL è talmente potente che è stato scelto proprio da Pagani per la sua Zonda, che ha poi costruito modelli per tre volte rispetto a queste SL modificate.

Inoltre all'epoca AMG era un'azienda ancora indipendente e staccata da Mercedes-Benz, il che rende l'auto ancora più rara e di valore. La Classe SL in oggetto viene spedita dal Giappone, ha poi la guida a sinistra e il contachilometri fermo a 35.000, tutti elementi che faranno schizzare il prezzo all'asta di RM Sotheby's. Al momento possiamo dire che un modello simile del 1996 con 91.000 km è stato battuto nel 2015 per 131.220 dollari, questa volta si supereranno quasi certamente i 200.000. (Foto: Tom Wood per RM Sotheby's)