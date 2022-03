Questa Mercedes-Benz Classe S abbandonata è la più strana che abbiate mai visto

Di creazioni bizzarre ne abbiamo viste molte in questi mesi nel mondo automotive: per esempio, a febbraio abbiamo osservato il go-kart potenziato da propulsori Jet creato da Robert “Rocketman” Maddox. Oggi, invece, ci spostiamo in India per guardare una Mercedes-Benz Classe S completamente modificata e irriconoscibile.

Difficilmente ci capita di incorrere in vetture di questo tipo: questa è infatti una Classe S W126 modificata da DC Design e soprannominata “SF1”. I cambiamenti sono molti e radicali: anteriormente troviamo una griglia su misura, nuovi fari, paraurti, ma anche pannelli laterali mai visti prima e un cofano su misura, mentre ai lati troviamo prese d’aria giganti giusto dietro le ruote anteriori e, posteriormente, possiamo solo dire che il risultato è pessimo.

Le immagini pubblicate su Instagram dall’utente cyrusdhabhar ci fanno comprendere a pieno lo stato della Mercedes-Benz in questione, di cui non si conoscono né il proprietario, né la ragione per cui sarebbe stata abbandonata sul ciglio della strada. È comunque evidente che l’automobile è ferma da diverso tempo ed è stata pure aperta da qualche malintenzionato.

Ulteriori prove del pessimo stato della Mercedes ce le ha offerte anche lo YouTuber indiano "Shiva the Vlogger" alla fine del 2021, di cui abbiamo allegato il video alla notizia. In quest’ultimo possiamo vedere chiaramente anche gli interni colmi di polvere, detriti e privati di cruscotto.

