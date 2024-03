La Mercedes-Benz Classe A resta in produzione, 'Elettriche costano ancora troppo'

Lo scorso gennaio abbiamo rilanciato una notizia che ha fatto storcere il naso a molti: abbiamo anticipato l’uscita di produzione della Mercedes-Benz Classe A, modello iconico che avrebbe lasciato il posto alla CLA come vettura d’ingresso. Ora sembra che la stella a tre punte abbia fatto una clamorosa marcia indietro.

Il 2024 sarebbe dovuto essere l’ultimo anno della Mercedes-Benz Classe A, un modello a suo modo iconico che avrebbe dovuto lasciare il mercato per favorire nuovi veicoli elettrici della compagnia. Mercedes-Benz però è stata un po’ troppo ottimista con le previsioni del mercato ibrido ed elettrico, queste alimentazioni - infatti - avrebbero dovuto toccare quota 50% delle vendite totale entro il 2025. Peccato che nel 2024 si sia ancora fermi al 21%, dunque è davvero improbabile che il marchio raggiunga i suoi obiettivi.

A conseguenza di ciò, Mercedes-Benz ha deciso di fare un passo indietro con la decisione di sopprimere la Classe A. La stella a tre punte ha esteso la produzione della sua richiesta berlina 2 volumi fino al 2026, almeno secondo quanto riferito da Autocar. Il modello d’ingresso del marchio tedesco rimarrà dunque la Classe A, a un prezzo d’attacco di circa 37.000 euro in Germania.

Purtroppo, secondo quanto riferito dal CEO di Mercedes-Benz Ola Kallenius, la parità di prezzo fra auto termiche ed elettriche è ancora lontana, altro motivo per cui il marchio ha deciso di far vivere due anni in più la Classe A - e chissà che non venga spostata anche la scadenza del 2026, prossimamente...

Ricordiamo che la Classe A esiste anche in una potente variante AMG, qui di seguito la nostra prova della nuova Classe A 45 S AMG da 421 CV.