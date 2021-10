La Mercedes-Benz Classe A Plug-in Hybrid a tutta velocità sulle autostrade tedesche

Lo scorso mese di aprile abbiamo provato la nuova Mercedes-Benz Classe B 2021 Plug-in Hybrid, anche conosciuta come B250e EQ POWER, una vettura che condivide il sistema ibrido anche con la Classe A, vettura che TopSpeedGermany ha portato sull'autostrada tedesca.

Autostrada tedesca significa ovviamente zero limiti di velocità, un paradiso presso cui gli utenti possono scatenare le loro auto sportive senza problemi. Ebbene a tal proposito vediamo come se l'è cavata la Classe A Plug-in Hybrid, anche detta A250e EQ POWER. Come la sorella Classe B, questa elegante e sportiveggiante auto monta un motore 4 cilindri da 1.3 litri, capace di erogare da solo 118 kW/160 CV; lavora in combo con un motore elettrico da 75 kW, che in autonomia può portare la Classe A fino a 140 km/h.

La coppia offerta dal propulsore termico è di 250 Nm, che in combo con i 300 Nm di quello elettrico ci offre una coppia totale di ben 450 Nm. La potenza totale invece è di 160 kW/218 CV. Da libretto, la Classe A 250e EQ POWER può toccare i 235 km/h, come potete vedere dalle immagini però TopSpeedGermany è riuscito a portarla a 240 km/h, una velocità che la 250e ha raggiunto con estrema facilità.

Come detto nell'articolo della prova della Classe B 250e (qui Pro e Contro della Mercedes-Benz Classe B 250e), non fatevi ingannare dalla cilindrata del motore termico perché la potenza erogata è comunque eccezionale. La Classe A poi ha una migliore aerodinamica ed è un po' più leggera, il che migliora ulteriormente le prestazioni massime. Guardare per credere.