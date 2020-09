La Mercedes-Benz Classe C sta arrivando: eccola mentre gira al Nürburgring

Mancano poche ore alla presentazione ufficiale dell'attesissima Mercedes-Benz Classe S, ma l'attenzione del pubblico non è concentrata esclusivamente sull'ammiraglia tedesca, poiché è appena stato avvistato al Nürburgring un prototipo della nuova Mercedes-Benz Classe C.

In realtà gli esemplari immortalati dalla telecamera sono due, e ci vengono mostrati tramite un video pubblicato su YouTube da Automotive Mike, il quale figura un autovetture particolarmente camuffate. Non emergono pertanto molti dettagli dalla carrozzeria, ma è certo che la berlina di taglia media è stata messa costantemente sotto torchio.

Probabilmente il collaudatore cercava di stressare in modo specifico gli pneumatici e, come potete notare dall'audio, in curva ci è andato giù pesante col volante. A ogni modo pare si tratti di modelli standard, pertanto senza dettagli estetici estremi o prestazioni fulminanti.

Nascosto alla vista dovrebbe trovarsi un aggiornamento della piattaforma MRA proprietaria Mercedes. I cambiamenti saranno pochi, e riguarderanno uno spazio più ampio nell'abitacolo e la presenza di propulsori ibridi. Il mild hybrid dovrebbe risultare disponibile fin dal lancio della nuova Classe C, ma le varianti le quali godranno in misura maggiore della potenza aggiuntiva saranno quelle AMG.

In chiusura vi rimandiamo alle ultime voci di corridoio sulla casa automobilistica di Stoccarda: a quanto pare il marchio non ha chiuso affatto con le berline compatte, perché arriveranno nuove auto elettriche a riempire il segmento.