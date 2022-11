Mercedes-Benz Classe C 300e si sottopone al test dell'alce con buoni risultati

Il test dell’alce è un esercizio tanto semplice quanto efficace per mettere in mostra il comportamento dell’auto simulando una situazione d’emergenza in cui è necessario schivare un’ostacolo presente sulla propria corsia di marcia, e l’ultimo veicolo testato da km77.com è la Mercedes-Benz Classe C 300e plug-in hybrid.

Di recente abbiamo provato su strada la Mercedes-Benz C 300e station wagon, invece il team spagnolo di km77 ha messo sotto torchio la versione berlina da 313 CV con allestimento AMG, pneumatici Good Year Eagle F1 Asymmetric 5 e trazione posteriore.

La velocità benchmark del test è di 77 km/h, ma la C 300e ha mancato l’obiettivo abbattendo due coni durante il cambio di corsia, ciò nonostante il comportamento dell’auto è stato ottimo ed anche il tester ha elogiato le reazioni composte della vettura. Il miglior passaggio è stato effettuato a 73 km/h, ovvero la velocità massima raggiunta per portare a termine l’esercizio senza abbattere alcun cono.

Successivamente la C 300e ha effettuato anche la prova di slalom, e ancora una volta ha messo in mostra un equilibrio dinamico più che buono, con le sospensioni che gestiscono al meglio il rollio della vettura senza mandare in crisi l’assetto. In questo test è risultata più lenta di due decimi rispetto alla BMW i4 eDrive40 Gran Coupé (la BMW i4 eDrive40 non brilla nel test dell’alce), ma ha messo in mostra un comportamento molto più sicuro.