La Mercedes-Benz CLA AMG elettrica è stata spiata per la prima volta

Ultimamente ha attirato l'interesse di molti il concept della prossima Mercedes CLA Shooting Brake. Adesso vi mostriamo le doti della CLA AMG elettrica sulla neve (rigorosamente camuffata per via di alcuni test). La prova si è tenuta presso alcune lande svedesi. L'unico dettaglio: uno spoiler attivo.

Questo genere di test riveste principalmente l'importante ruolo di mettere a dura prova il sistema di frenata. Nonostante il concetto del 2023 si distinguesse per essere completamente elettrico, la straordinaria versatilità della piattaforma CLA consente di ospitare sia motorizzazioni elettriche che a combustione. Sia i modelli AMG che quelli non-AMG dovrebbero essere resi disponibili con entrambe le opzioni, riflettendo così la filosofia di adattabilità della gamma.

La manifesta assenza di aperture per la griglia frontale e di terminali di scarico, accompagnata dal silenzio impeccabile durante le manovre sulla neve, costituisce una testimonianza eloquente della natura elettrica di questo veicolo, oggetto del test in discussione. L'adesione della neve su tutte e quattro le ruote suggerisce altresì una configurazione a trazione integrale, abbracciando le più moderne caratteristiche associate alle prestigiose AMG.

Nel contemplare gli interni di questa avveniristica Mercedes CLA AMG elettrica, la quiete regna sovrana, impedendo a chiunque di avvicinarsi durante l'effettuazione del test. Secondo indiscrezioni, gli interni potrebbero essere caratterizzati da una struttura del cruscotto più tradizionale rispetto al concept originale. Tuttavia, ci attendiamo che Mercedes offra un sontuoso sistema di infotainment che abbraccia generosamente l'intera parte anteriore (potrebbe trattarsi di un optional?).

Il design avrà il pregio di incorporare alcune caratteristiche distintive tratte direttamente dal concept della CLA, tra cui le iconiche luci diurne a stella a tre punte. Nel frattempo, l'autonomia elettrica prevista (anche della prossima CLA ) è di 750 km e la velocità di ricarica sarà di 250 kW. Questi fattori promettono di mantenere un allineamento prestigioso con le straordinarie performance del concept CLA del quale (ripetiamo) siamo molto curiosi di poter vedere all'opera al più presto, proprio per vedere con i nostri occhi quale sarà il futuro tecnologico di Mercedes. Le varianti AMG, caratterizzate da maggiore potenza, pneumatici più larghi e un peso a vuoto superiore, promettono un'esperienza di guida ancor più dinamica. Ora non resta che attendere con impazienza il fatidico giorno in cui finalmente potremo mettere le mani su questa innovativa creazione automobilistica.

Le voci di corridoio suggeriscono che Mercedes svelerà la versione della CLA con trasmissione a motore singolo elettrico nel corso di quest'anno, tuttavia, la tanto attesa variante AMG, pronta a sfidare la Tesla Model 3 in termini di prestazioni, non farà la sua comparsa sul mercato prima del 2025.