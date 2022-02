Mercedes-Benz chiude ordini Classe E in Germania: la domanda è troppo alta

Dopo il debutto europeo delle Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC ed EQE 53 4MATIC+, arrivano brutte notizie sul mercato internazionale dal produttore tedesco: stando a nuovi report, Mercedes-Benz ha dovuto chiudere gli ordini per la Classe E in Germania a causa di un eccesso globale della domanda.

A parlarne è stato il portale locale Automobilwoche, il quale ha ottenuto informazioni da fonti interne relativamente alla decisione di Mercedes-Benz di smettere di accettare ordini per la Classe E sul mercato domestico a partire dal 12 febbraio scorso. Interessante notare, però, che la Classe E station wagon è ancora disponibile.

Questa decisione sembrerebbe essere stata adottata per una serie di fattori chiave: oltre alla crescente domanda per la Classe E al di fuori dei confini tedeschi, la crisi dei chip a livello globale continua a colpire la catena di approvvigionamento e produzione. Per queste ragioni, stando a fonti interne contattate da Carscoops, Mercedes-Benz si sarebbe vista costretta addirittura a posticipare alcune consegne fino al primo trimestre del 2025.

Allo stato attuale non è noto se questa problematica colpirà anche altri Paesi del Vecchio Continente, sebbene le probabilità siano elevate. In poche parole, c’è un rischio che lo stesso fenomeno coinvolga anche il mercato italiano; per ora, non ci resta che aspettare e sperare nel meglio.

