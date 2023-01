Mercedes-Benz attacca Tesla in patria: può vendere Drive Pilot negli USA

A maggio 2022 siamo usciti con un articolo intitolato La Guida Autonoma di Livello 3 di Mercedes-Benz in vendita dal 17 maggio, con la società tedesca che è stata la prima a vendere questo tipo di tecnologia al pubblico. Ora le cose si sono evolute e il sistema è stato approvato anche al di là dell’Europa.

Il sistema di Mercedes-Benz si chiama Drive Pilot, è di Livello 3 e può operare in Germania e altri Paesi d’Europa con alcune importanti limitazioni (la Guida Autonoma di Livello 3 in Italia da luglio 2022). La tecnologia in ogni caso permette al conducente dell’auto di “distrarsi” consapevolmente, dev’essere comunque in posizione per prendere i comandi in qualsiasi momento ma può giocare, guardare un film e così via.

Ora Mercedes-Benz potrà vendere il suo Drive Pilot anche in Nevada. L’annuncio è arrivato proprio in concomitanza del CES 2023 di Las Vegas, la società tedesca dovrà solo attendere gli ultimi certificati dello Stato che dovrebbero arrivare nel giro di due settimane. Dopo il Nevada l’ok dovrebbe arrivare anche in California, dove Mercedes-Benz ha già fatto richiesta dei permessi necessari. Il marchio della stella a tre punte sta dunque cercando di colpire Tesla direttamente in patria, Elon Musk dovrà sicuramente accelerare con il suo Full Self Driving…