Mercedes-Benz si arrende a Elon Musk: le auto tedesche avranno il connettore Tesla NACS

Negli Stati Uniti Elon Musk sta realizzando un nuovo, grande capolavoro: sempre più colossi dell’automotive stanno adottando il suo connettore Tesla NACS, a i quali ora si aggiunge anche un nome capace di far tremare tutti, Mercedes-Benz.

Il produttore tedesco ha confermato la notizia nella giornata di venerdì 7 luglio 2023, affermando come le sue auto elettriche prodotte per Stati Uniti, Messico e Canada avranno il connettore Tesla NACS a partire dal 2025, aggiungendosi così a una folta schiera di nomi altisonanti.

A innescare la miccia è stata Ford, pronta ad adottare il connettore di Tesla a partire dal 2025, poi sono arrivati GM, Rivian, Volvo, Polestar, con Stellantis che sta pensando al da farsi. Continua così la cavalcata inarrestabile di Tesla, che oltre a convincere diversi concorrenti ad allinearsi al più avanzato connettore di ricarica ha anche spinto la SAE a considerare il suo NACS come un vero e proprio standard del mercato.

Questo renderà più semplice la diffusione, con i produttori di auto e colonnine di ricarica che potranno attingere a un documento tecnico comune per la costruzione dei propri prodotti. Tornando a Mercedes-Benz, il marchio tedesco avrà così accesso a oltre 12.000 Supercharger sparsi per il Nord America - e potrebbe non essere il solo gruppo teutonico a fare questo salto. Secondo gli ultimi rumor anche Volkswagen starebbe pensando di adottare il NACS, insomma il colpaccio di Elon Musk sta per prendere davvero forma.

La rivoluzione però riguarda solo il Nord America, almeno per adesso, il NACS infatti è riservato agli EV costruiti per quel mercato, in Europa sembra che nulla sarà in grado di scalzare il CCS Combo 2, ormai diventato lo standard comune per la maggior parte dei produttori che vendono nel vecchio continente.