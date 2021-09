Mercedes-Benz si allea con Stellantis per la produzione di batterie per auto elettriche

La partnership di cui state per leggere è davvero inedita e arriva come un fulmine a ciel sereno. Mercedes-Benz ha infatti siglato un accordo con il mega gruppo Stellantis e TotalEnergies per la costruzione di batterie per auto elettriche.

Una notizia certamente importante che vede due colossi dell'automotive collaborare per costruire insieme batterie per auto elettriche, così da condividere i costi per l'assemblaggio. Il marchio tedesco ha dichiarato: “Mercedes-Benz acquisirà una quota strategica del 33% in ACC. A seguito dell'investimento, occuperemo due dei sei posti nel consiglio di sorveglianza di ACC insieme a TotalEnergies e Stellantis come azionisti paritari", ha detto Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, oltre a essere responsabile della ricerca del gruppo Daimler e COO di Mercedes-Benz Cars.

“Il nostro obiettivo è continuare a integrare le celle batteria più avanzate e sostenibili nei nostri modelli EQ. Pertanto, metteremo a disposizione di ACC il nostro know-how tecnologico e produttivo. Mercedes-Benz integrerà ulteriormente lo sviluppo delle celle di fascia alta con il suo impianto pilota di nuova progettazione "Drive Systems Campus" a Stoccarda dal 2023 in poi".

Il brand prenderà dunque delle quote della Automotive Cells Company (ACC), in parti uguali a Stellantis e TotalEnergies. La nuova compagnia, lanciata proprio da Stellantis e TE lo scorso anno, ha intenzione di investire più di 7 miliardi di euro per raggiungere la capacità produttiva di 120 GWh in Europa entro la fine del decennio. A oggi l'azienda ha base in Francia, non è chiaro però dove verranno costruite le fabbriche per l'assemblaggio delle batterie finali.



Anche se non avrà alcun collegamento con il mondo delle auto, è importante ricordare come Tesla ha appena avviato i lavori per una nuova Megafactory, mentre Piaggio, Yamaha, Honda e KTM hanno creato un consorzio per lo swapping condiviso di batterie. Il business delle batterie per auto, moto, abitazioni e quant'altro è appena iniziato...