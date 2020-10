Mercedes-Benz dice ufficialmente addio al cambio manuale

L'automobile dei prossimi decenni dirà addio a molti elementi che l'hanno caratterizzata per oltre un secolo. Già oggi è sempre più raro il cambio manuale, per i puristi parte inscindibile di una esperienza di guida piacevole.

Per la prima volta una casa automobilistica annuncia il futuro di questa tecnologia, un futuro che sconsolerà milioni di appassionati. Il capo della ricerca e sviluppo dell'intero brand Markus Schäfer ha dichiarato che l'azienda “eliminerà le trasmissioni manuali” al fine di abbattere i costi e snellire la produzione. Questa strategia porterà anche ad una “riduzione sostanziale delle piattaforme” e ad una “riduzione molto drastica dei motore a combustione.”

La notizia, giunta pubblicamente grazie al giornalista Greg Kable, era ipotizzabile per il marchio. Mercedes-Benz ha apportato il cambio robotizzato a doppia frizione anche nelle vetture dei segmenti più piccoli, lasciando il manuale come opzione per gli allestimenti più economici. Negli Stati Uniti Mercedes non vende una vettura con cambio manuale dal 2011, quando uscì di commercio la C 300.

The Drive ha contattato un portavoce Mercedes sull'accaduto, ottenendo la seguente dichiarazione: “Ridurremo i modelli con propulsori a combustione interna del 40% entro il 2025 e del 70% entro il 2030. Ciò significa che non offriremo trasmissioni manuali a medio termine. Tuttavia, questo cambiamento avverrà 'naturalmente' quando passeremo ad una nuova generazione di veicoli.”

Sarà quindi una rimozione graduale che andrà a braccetto con l'evoluzione del concetto stesso di automobile. Markus Schäfer aveva già fatto dichiarazioni simili questa primavera, tuttavia omettendo il tema della trasmissione manuale. Un altro addio di Mercedes riguarda il V12, che per ora resiste sul marchio Maybach e su veicoli esterni al gruppo Daimler, come la futura Pagani Huayra R dotata di V12 aspirato da (stando alle indiscrezioni) 900 CV.