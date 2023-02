Mercedes-Benz, addio a 19 modelli: 'Non produrremo più station wagon'

Mercedes-Benz è pronta a rivoluzionare la sua line-up dicendo addio a numerosi storici modelli in favore di una produzione più snella e soprattutto più al passo con i tempi. Già l'anno scorso l'azienda tedesca aveva anticipato i piani futuri ma nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli.

A fare lo scoop sono stati i colleghi di Car & Driver secondo cui dei 33 modelli attualmente prodotti ne verranno tagliati ben 19, restandone così 14. Nulla di ufficiale sia chiaro, ma la fonte è autorevole e si dice convinta che a breve i tedeschi abbandoneranno modelli come CLS, AMG GTCoupé4 e molti altri ancora.

I tagli partiranno dall'anno prossimo, 2024, e la prima a salutare sarà proprio la CLS dopo 20 anni di onorata carriera. Le Classe C Coupé ed E Coupé confluiranno invece nella nuova CLE. Con il 2025 addio alla sopracitata AMG GT Coupé4, ma il passaggio più drastico dovrebbe vedersi entro il 2030, quando verrà detto definitivamente addio alle famigliari.

Una mossa, quest'ultima, in netta controtendenza con quanto stanno facendo altre case, a cominciare da Audi, che con la nuova A4 prevede di abbandonare la sedan lasciando spazio solo alla station wagon. Fra le novità, l'ultimo anno di vita della Classe E per il 2024, mentre la CLA Shooting Brake dovrebbe salutare nel 2025, così come GLC Coupé e GLE Coupé, che non verranno ulteriormente aggiornate.

Ovviamente ciò non significa che Mercedes voglia in qualche modo “ritirarsi” dal mercato, anzi, intende puntare su nuovi modelli sportivi, a marchio AMG, oltre ad un nuovo pick-up a doppia cabina di derivazione Classe G e un ritorno della 300 SL Gullwing. "Alla fine della giornata – le parole a Car & Driver di un membro anziano del team strategico di Mercedes-Benz - semplicemente non abbiamo bisogno di station wagon o di auto a due porte con prestazioni inferiori per aumentare i volumi. Gli elementi più essenziali delle auto di lusso contemporanee sostenibili sono lo spazio e il tempo. Questa è la nostra priorità numero uno: non un altro stile di carrozzeria stravagante, un modello che funziona solo in Europa o un'ultima pugnalata a un segmento morente".

Non ci resta quindi che attendere dettagli più certi in merito al nuovo futuro che si prospetta per la casa della stella, nel frattempo è stato annunciato che Mercedes, BMW e Hyundai non taglieranno i prezzi delle proprie auto, così come invece sta facendo Tesla