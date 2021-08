La Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier è la più bella di Pebble Beach

Pebble Beach è - insieme a Villa d'Este - il concorso di eleganza più rinomato al mondo. Le auto che vi partecipano sono la crème de la crème dell'automobilismo. Non stupisce che il titolo di "Best of Show" dell'edizione 2021 sia andato ad una vettura spettacolare: la Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier del 1938.

L'articolo "la" è senza dubbio il più adatto da usare: di Autobahnkurier ne esiste soltanto una al mondo. L'esemplare è proprietà dei collezionisti Arturo e Deborah Keller ed è abituato a fare incetta di premi, vincendo ad esempio il "Best of Show" al Concorso d'eleganza di Amelia Island del 2019.

Questa elegante coupé fu presentata come concept nel 1934 al Salone di Berlino. Seguì un secondo esemplare, questa volta progettato come auto omologata per la strada, alimentato da un grosso 8 cilindri in linea da 5,4 litri e venduto ad un professore spagnolo, Ignacio Barraquer. L'auto rimase proprietà della famiglia Barraquer fino al 2004, momento in cui fu venduta e poi restaurata. L'Autobahnkurier tornò in scena nel 2006, quando a Pebble Beach vinse il premio come auto chiusa più elegante, mancando però l'ambito Best of Show, arrivato quindici anni più tardi.

Come suggerisce il nome, la 540K Autobahnkurier è stata pensata per viaggiare con il massimo comfort sulle veloci autostrade tedesche. Il motore sprigiona circa 180 CV, sufficienti per spingere l'elegante coupé a 185 km/h. Una cifra mostruosa per l'epoca. Per ammirarla al meglio date un'occhiata al video posto in calce, girato al Retro Classics di Stoccarda del 2015.

