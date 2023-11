Una Mercedes-Benz 500 SEC Koenig Specials al salone dell'auto di L.A ed è subito '80s

Quello che vedete è un bellissimo esemplare di Koenig Specials 500 SEC, una leggendaria auto tuner tedesca, conservata perfettamente. Si tratta di un progetto che aveva l'obbiettivo di unire una Mercedes C126 a una Ferrari Testarossa.

Per realizzare questa vettura il gruppo Koenig metteva a disposizione un kit specifico a seconda del progetto desiderato (a patto ovviamente di possedere l'aito di partenza. La cosa folle in tuta questa storia è che ancora oggi è possibile acquistare la maggior parte dei componenti per creare una propria personale Koenig Special C126.

L'aspetta folle in tutto questo è che l'azienda è ancora attiva, e con 8.950 euro è possibile ordinare un kit carrozzeria nuovo di zecca. Anche se non esiste una configurazione twin-turbo, c'è un kit di compressore che può portare la potenza di una C126 a ben 400 cavalli (sono abbastanza 7 milioni di chilometri per una Mercedes?)

Queste auto personalizzate, come il Koenig Specials 500 SEC, sono un investimento di stile e personalità. Non risulta che questa auto che vi abbiamo mostrato sia in vendita. In realtà la prospettiva più affascinante è quella di potersela costruire da soli.

